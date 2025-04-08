美俄簽削減戰略武器條約15周年　梅德韋傑夫：未來幾十年不削核武

周二（8日）是美俄《新削減戰略武器條約》簽署15周年，俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，即使烏克蘭衝突徹底停止，未來10年世界也不可能實現核裁軍。他補充說，擁有核武的國家數量將會增加。



梅德韋傑夫在其Telegram發文稱：「即使圍繞所謂『烏克蘭』的衝突徹底結束，未來幾十年也不可能實現核裁軍。」他補充說，愈來愈多的國家「將獲得核武庫」。

他還強調，新型、更具破壞性的武器研製還將在世界範圍內繼續。

梅德韋傑夫說，拜登執政時期爆發三戰和核衝突的威脅達到最高程度。

他在Telegram寫道，美國在某一時刻判定可以在對俄羅斯聯邦不宣而戰的同時保持形式上的核平衡。

梅德韋傑夫強調：「這使世界面臨爆發三戰的威脅，而拜登政府認定不會有任何核衝突的威脅。」

他表示，美國及其盟友的立場導致《戰略進攻性武器條約》未能降低核戰風險。

梅德韋傑夫在Telegram寫道：「《戰略進攻性武器條約》15年前在布拉格簽署，但並沒有降低核戰風險，這是由美國及其盟友的立場所致。他們在某個時刻判定，可以在形式上與俄羅斯保持核平衡，但同時利用沒有邊界的制裁、然後是自己的武器和專業人員向我們不宣而戰。」

他說，爆發核衝突的威脅當時已經達到最高程度，現任總統特朗普政府至少在字面上也承認這一點，而歐洲領導人則不承認。

梅德韋傑夫寫道：「特朗普政府至少在字面上承認（不過，提出要為防務支出創紀錄的1萬億美元）。」

他表示，而歐洲不承認，開始抖摟自己可憐的戰略實力。梅德韋傑夫寫道：「相反，他們開始再次炫耀自己那點可憐的戰略實力。」

2010年4月8日，時任俄羅斯總統梅德韋傑夫和美國總統奧巴馬在布拉格簽署《美國和俄羅斯關於進一步裁減和限制進攻性戰略武器措施條約》，也被稱為《新削減戰略武器條約》。