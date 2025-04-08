美俄周四土耳其舉行第2次對話　美國務院：不會討論俄烏問題

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周二（8日）表示，俄美新一輪談判將於4月10日在土耳其伊斯坦堡舉行。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）證實，正在準備舉行第二次俄美對話。美國務院同日證實相關消息，但強調討論議程不包括俄烏衝突，雙方只會討論有關雙邊大使館運作的問題。



路透社8日報道，美國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）強調：「會談議程不涉及政治或安全議題，而且烏克蘭絕對不在議程內。」

她補充指，相關會談只會集中討論兩國大使館的運作上，而不是全面實現雙邊關係正常化，並雙邊關係正常化只有在俄烏達成和平後才能實現。

2024年12月19日，俄羅斯莫斯科，圖為佩斯科夫出席普京（不在圖中）的年度記者會。（Reuters）

包括塔斯社與俄媒Gazeta.Ru在內傳媒報道，佩斯科夫在莫斯科的新聞發布會上表示，下一次美俄接觸將透過俄羅斯外交部來完成。

拉夫羅夫證實：「目前正在進行第二輪會談的準備工作。」他上週表示新的對話旨在解決雙邊關係中持續存在的「摩擦因素」，並努力實現對話正常化。

美俄關係：2017年4月11日，俄羅斯莫斯科伏努科沃國際機場，俄羅斯和美國國旗飄揚。（Reuters）

2月27日，俄羅斯和美國代表在伊斯坦堡會面。會談持續近6個半小時，討論了兩國大使館恢復運作相關事宜。

佩斯科夫承認，重啟軍控談判仍然遙遙無期，主要原因是信任的侵蝕和複雜的全球安全格局：「我們的專家指出，當前的安全架構不能脫離其他國家的核能力來討論。」