中國常駐聯合國代表：歡迎俄美烏利雅德談判取得積極進展

中國常駐聯合國代表傅聰3月26日表示，中方歡迎美俄就烏克蘭危機舉行對話及和談達成的共識，歡迎近日俄美、烏美在沙特首都利雅德（Riyadh）舉行的談判中就黑海安全航行、對能源基礎設施停火、俄羅斯農產品和化肥出口等取得積極進展。



據新華社報道，傅聰當日在安理會烏克蘭問題公開會上表示，中方樂見一切通往停火的努力，這是實現和平的必要一步。他說，中方支持在所有當事方和利益攸關方的參與下，達成一個公平、持久、有約束力並被各方所接受的和平協議。

俄烏戰爭：圖為2025年3月11日，莫斯科遭烏克蘭無人機大規模攻擊後，有民居起火。（Reuters）

傅聰指，去年9月，中國同巴西等全球南方國家發起成立「和平之友」小組。小組始終以聯合國憲章宗旨和原則為指引開展工作，不斷匯聚支持政治解決烏克蘭危機的積極力量。小組上周舉行大使級會議，重申呼籲立即實現全面停火，敦促所有當事方和利益攸關方抓住契機，建設性參與和談。

2025年3月26日，中國常駐聯合國代表傅聰在安理會上發言。（Chinese Mission to UN X平台貼文）

傅聰還表示，中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，以中方提出的「四個應該」為根本遵循，積極同有關各方接觸，為和平奔走、為促談努力。中方將繼續同國際社會一道，發出更多勸和促談的理性聲音，為停火止戰、推動和談創造條件、積累勢頭，為實現烏克蘭危機的政治解決發揮積極和建設性作用。