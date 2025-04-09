關稅戰｜特朗普顛覆全世界　印度反認為機遇「千載難逢」

雖然美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的對等關稅在世界各地引發了恐懼和憤怒，但有一個主要經濟體認為這是一個「千載難逢的機遇」。



印度商務部長戈亞爾（Piyush Goyal）星期一（4月7日）說，全球貿易即將發生的變化不僅會給供應鏈帶來公平，也有利於這個世界上增長最快的大型經濟體——印度。

「我們正處於一個歷史時刻，印度完全有能力將當前的形勢轉化為機遇。」戈亞爾在孟買舉行的印度全球論壇上說道，「我們有一個千載難逢的機會」。

彭博社引述他說，當前全球經濟的動盪可以追溯到近25年前中國加入世界貿易組織（WTO）。「如果有人問我是什麼觸發了我們今天的情況，以及為什麼我們會經歷這種動盪，這個起點實際上是2000年初中國獲接納為WTO成員。」他說。

中國國家主席習近平去年10月23日會晤印度總理莫迪（China Daily via REUTERS）

他說，自那時以來中國的經濟增長一直是以犧牲公平貿易為代價的。這名部長的評論似乎支持了特朗普對中國貿易行為的批評。儘管最近中印關係有解凍的跡象。但戈亞爾也暗示新德里並不急於放鬆自身對這個更大鄰國的投資和貿易限制。近幾個月來兩國開始緩和邊境對峙，去年印度總理莫迪（Narendra Modi）在金磚國家峰會期間會見了中國國家主席習近平，雙方同意重啟直航。

美國上周宣佈對來自印度的進口商品徵收26%的關稅，這低於對中國和越南等地區經濟體。印度的反應與中國和歐盟形成鮮明對比，中國針鋒相對地對美國商品徵收34%的關稅 ，歐盟準備對一些美國商品徵收25%的關稅。

與其他主要經濟體不同的是，印度已表示不會對美國採取報復行動，而是將精力集中與特朗普政府談判雙邊貿易協定。官員們表示，這個南亞國家比其他競爭對手擁有先發優勢，因為政府已經開始就貿易協定進行談判，並計畫到今年秋季敲定協議。

據美國發佈的消息，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）和印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）星期一討論了關稅，以及如何朝着公平和平衡的貿易關係邁進。

戈亞爾還淡化了對經濟的任何直接衝擊，儘管分析師預計關稅將給經濟增長造成20至40個基點的拖累。「印度不是一個出口依賴型經濟體。」他在論壇期間的爐邊談話中對彭博社的阿明（Haslinda Amin）說：「龐大的內需在某種程度上使印度保持穩健，任何貿易中斷對印度的影響可能都不會那麼大。」

除了美國之外，印度還在與其他交易夥伴談判，包括歐盟和英國。在談到中國的投資時，戈亞爾表示，印度將限制電動汽車巨頭比亞迪的市場准入，儘管向特斯拉示好。

「印度必須對戰略利益、允許誰來投資持謹慎態度。」他說，目前對比亞迪來說是個「不」字。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

