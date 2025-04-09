意大利總理梅洛尼4.17訪美晤特朗普　將討論關稅議題

意大利總理辦公室4月8日證實，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）將於17日到訪華盛頓，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤，並就關稅議題進行討論。



路透社8日報道，梅洛尼在羅馬向商界領袖表示，她支持歐盟委員會提出將歐美關稅降到零的協商方案，但強調談判需要各個層面共同努力。

2025年4月2日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在羅馬出席頒獎典禮時發表講話。（Reuters）

她坦言，特朗普政府加徵關稅是錯誤的決定，由於西方國家經濟緊密相連，關稅等嚴厲的保護主義措施最終只會傷害歐洲及美國。

她又指，意大利會與歐盟討論利用已分配的歐盟資金，抵銷關稅帶來的負面影響。意方將利用所有可動用的資源，並會先從不影響公共財政的資源開始。

梅洛尼提到，約140億歐元（約1,191億港元）可能來自意大利獲歐盟支持的「後疫情復甦計畫」，另外110億歐元則來自歐盟區域發展基金。

2025年1月4日，美國時任當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園與意大利總理總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會晤。（Reuters）

特朗普2日宣布了一系列「對等關稅」，其中包括對歐盟實施20%的關稅，這批關稅將於美東時間9日凌晨生效。