特朗普：台積電不在美生產關稅100%　聯電傳與格羅方德合併引憂慮

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布的對等關稅（reciprocal tariffs）香港時間9日中午12時01分正式生效。全球貿易戰正式打響之際，特朗普表示，他曾告訴台積電，假如他們不在美國設立工廠，將需繳納高達 100%的關稅。今年3月台積電承諾將向美國投資1000億美元（約7766億港元），打造5座晶片生產設施。與此同時，美國半導體企業格羅方德（GlobalFoundries）據報正與台灣聯華電子探討合併的可能性，讓美國能獲得更多成熟製程晶片。消息一出引發台灣業界憂慮將影響台灣晶片業界的競爭力。



據路透社報道，特朗普在共和黨全國國會委員會活動上發表講話，批評前總統拜登（Joe Biden）政府向台積電美國子公司提供66億美元的補助，用於在亞利桑那州鳳凰城的半導體生產，並稱半導體企業不需要資助。

特朗普表示：「台積電，我沒有給他們錢。我只是說，如果你們不在這裏建廠，你們就要繳納高額稅款。」

2025年4月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在國家建築博物館參加全國共和黨國會委員會 (NRCC) 晚宴時發表講話。（Reuters）

今年3月，全球最大的晶片代工製造商台積電在白宮表示，計劃在未來數年向美國再投資額外1,000億美元（約7766億港元），新建5個晶片工廠。

與此同時，有報道指全球第四、第五大晶圓代分工廠，台灣聯華電子與格羅方德居正密謀合併。假若事成，新企業將成為全球第二大晶圓代工廠。

知情人士透露，格羅方德與聯電合併一事已商討一段時間。不僅美台有官員知情，甚至台經濟部門負責人郭智輝規劃5月將率領企業訪問團前往美國，參加美國投資高峰會。訪美期間聯電將與格羅方德簽署合併備忘錄，作為本次訪問的重大成果。

2022年2月22日，台灣聯華電子（聯電），在蘇州的子公司有員工染疫。（資料圖片）

報道指，台灣業界憂慮，台灣兩大半導體企業台積電和聯電先後「歸順美國」，產業競爭力恐受到影響。台灣中央大學經濟系教授吳大任警告，若台灣晶圓雙雄都「泛美化」，台灣半導體整體供應鏈都極有可能轉移美過。