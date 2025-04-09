特朗普「對等關稅」今午12時生效　向86國開徵日收至少20億美元

綜合外電報道，美國本港時間4月9日中午12時01分將向全球86個國家開徵對等關稅（reciprocal tariffs）。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，正與逾70個國家進行談判，草擬「量身訂造」的貿易協議；自關稅措施實施以來，美國已每日收取20億美元（約155.32億港元）的關稅。白宮經濟顧問同日指，美方將優先與日本及韓國等貿易伙伴展開談判。



美國海關和邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）表示，當新關稅在美東時間9日（周三）午夜（本港時間9日中午12時01分）生效，該部門將開始對數十個國家的進口產品實施川普所謂的互惠關稅。

海關及邊境保護局在聲明中指，將於4月9日美國東部時間凌晨12時01分對86個國家（除特殊情況外）徵收從11%至50%的「對等關稅」。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

海關及邊境保護局也宣稱，在執行特朗普總統早前的行政命令過程中，該部門已對中國進口商品徵收超過48億美元（約372.8億港元）的關稅，對墨西哥進口商品徵收超過20億美元（155.3億港元）的關稅，對加拿大進口商品徵收約8.61億美元（約66.87億港元）的關稅。

特朗普同日在白宮提到美國向全球各國徵收對等關稅的政策，形容該舉措將令美國再次變得非常富裕，並強調正與多國商討「量身訂造」的關稅協議。

特朗普興奮地表示：「我們每日從關稅中收取近20億美元（155.3億港元），情況非常好，我們亦非常出色地創造，我稱之為量身訂造的協議，而不是現有的，這些是高度量身訂造的協議。我們正與很多國家進行對話，總共超過70個國家，問題是我們無法迅速逐一對接。」

2025年4月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在國家建築博物館參加全國共和黨國會委員會 (NRCC) 晚宴時發表講話。（Reuters）

美國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）指，美方將優先與日本及南韓等盟友及貿易伙伴進行談判，至於何時會與中國對話，則留待特朗普親自決定。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）同日出席參議院聽證會時表示，華府短期內不會提供關稅豁免，而貿易伙伴需要降低其關稅和非關稅貿易壁壘，與美國達到貿易平衡才可換取美國減免加徵的關稅，他同時提到為了讓製造業回歸美國，企業需承受一些短期痛苦。