遊韓國注意：首爾7月起禁餵鴿子　違規最高罰款100萬韓圜

韓國首爾市政府周三（4月9日）宣布，從7月起，在光化門廣場、漢江沿岸公園和首爾林等主要公共場所餵鴿子將被罰款，最高罰款為100萬韓圜（約5251元港元）。



《韓國先驅報》報道，韓國法律把鴿子指定為「有害野生動物」。首爾市政府說，禁止餵鴿子是為回應公眾對鴿子數量太多的投訴，鴿患可造成建築物被鴿子糞便腐蝕等一連串衞生問題。

新措施將在首爾全市38個地點實施，南山公園、世界盃公園和「夢幻森林」等主要旅遊景點也禁止餵鴿子。初犯者將被處以20萬韓圜（約1050港元）的罰款，第二次和第三次違規將分別被罰款50萬韓圜（約2625港元）和100萬韓圜。

這項禁令是在今年1月韓國《野生動物保護與管理法》修訂後出台的，該法授權地方政府採取此類行動。

「有害野生動物」是指韓國環境部認定對人類生命或財產有危害的物種。常見於大都會區的鴿子和山斑鳩（oriental turtle dove）因在某些地區數量過多而被列為有害物種。

然而，這一指定並不表示人們可以不受限制地獵殺有害物種。任何想要獵殺這些動物的人必須獲得政府授權，並在特定時期和地區進行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

