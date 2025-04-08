韓國大選日程表出爐　國民力量黨議員安哲秀宣布參選

韓國政府周二（8日）確定6月3日舉行第21屆總統選舉，中央選舉管理委員會由此敲定並公布大選主要工作和日程安排，包括總統候選人登記5月10日至11日將進行。同日，韓國民力量黨籍議員安哲秀在首爾光化門廣場正式宣布競選第21屆總統。



根據韓聯社，具體來看，公務員若有意參選，須在5月4日前辭職，而對缺席投票和旅外選民投票的申報和申請將至本月24日截止，中央選舉管理委員會5月17日前會在流動人口較大的場所等地方張貼各候選人宣傳海報，5月20日、24日前分別向每戶選民家庭發送選舉宣傳手冊和投票指南等。

5月6日至10日：進行選民名單制定工作＋郵寄投票和船上投票申請

5月10日至11日：總統候選人登記

5月12日至6月2日：正式拉票活動時間，共22天

5月20日至25日：旅外選民投票（駐外使領館設立投票所）

5月26日至29日：船上投票（韓國「船上投票」制度是為保障漁民等海上工作者投票權而設的特殊機制。）

5月29日至30日：缺席投票（上午6時至下午6時，缺席投票主要針對境內因故無法在選舉日投票的選民，包括由於工作或學業原因異地滯留的人、65歲以上長者、孕婦或殘障人士以及住院患者等）

6月3日：正式投票日（上午6時至下午8時）