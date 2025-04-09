中國商務部：6美企列不可靠實體清單　12美企列出口管制清單

商務部發言人周三（4月9日）表示，6家美國企業涉及對台軍售，將其列入不可靠實體清單，另將12家美國實體列入出口管制管控清單。



商務部發言人稱，近年來，護盾人工智慧公司（Shield AI, Inc.）、內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）等6家公司不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。中方根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定，依法追究其不法責任。

被商務部列入《不可靠實體清單》的護盾人工智能公司（Shield AI, Inc.）。（shield.ai網站截圖）

另外，商務部發布公告決定將以下12家美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項：

1. 美國光子公司（American Photonics）

2. 諾沃特公司（Novotech, Inc.）

3. 埃科達因公司（Echodyne）

4. 馬文工程公司（Marvin Engeering Company, Inc.）

5. 埃克索維拉公司（Exovera）

6. 特勵達·布朗工程公司（Teledyne Brown Engineering, Inc.）

7. BRINC無人機公司（BRINC Drones, Inc.）

8. 賽尼克斯公司（SYNEXXUS, Inc.）

9. 火風暴實驗室公司（Firestorm Labs, Inc.）

10. 奎托斯無人機系統公司（Kratos Unmanned Aerial Systems, Inc.）

11. 多莫戰術通信公司（Domo Tactical Communications）

12. 英斯圖公司（Insitu, Inc.）