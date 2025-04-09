美國關稅｜中國外交部發片打臉特朗普　列根曾預言關稅戰最慘結局

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「對等關稅」政策周三（9日）中午生效，由於宣布反制措施，中國遭徵累計高達104％的關稅。中美新一輪貿易戰、關稅戰如箭在弦之際，中國外交部發言人毛寧發布美國前總統列根（Ronald Reagan，又譯雷根）反對高關稅言論的片段來反擊特朗普。



毛寧周一在X發布列根講話的影片並附文稱：「列根VS關稅：1987年的講話在2025年找到新意義。」

列根在影片中稱，對進口商品徵收關稅，表面看來像是愛國之舉，保護美國產品和就業，這種保護短期或許有效，但注定難以持久，最終只會讓本土產業開始依賴政府高關稅的保護傘而不再競爭，管理創新與計數革新荒廢，同時高關稅必然招致他國報復，結果是關稅層層加碼，關稅帶來的價格虛高助長低效生產與管理混亂。

列根表示，最慘的結局是市場萎縮崩盤、企業倒閉、產業關停，數百萬人失業。