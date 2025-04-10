李在明韓東勳正式宣布參選　韓國總統大選序幕揭開

韓國改革派最大在野黨共同民主黨黨魁李在明與執政黨國民力量前黨魁韓東勳周四（10日）宣布參加6月3日舉行的第21屆總統選舉。



李在明在Youtube發布的影片中提出「韓國倡議」的國家發展願景，稱從要求朴槿惠下台的「燭光革命」到推翻尹錫悅政權的「光之革命」，國民憑藉不流血的和平革命終結政權，「我想把這些成就統稱為『韓國倡議』，推動韓國發展成為憑藉軟實力在各領域引領全球發展的國家」。

李在明還就外交方面表示，韓美同盟、韓美日合作關係固然重要，但應堅持「以國家利益為重」的原則。

韓東勛周四在國會舉行記者會宣布將競選第21屆總統。他針對李在明稱，應當阻止危險人物當選總統形成「怪物政權」，最終禍國殃民的局面發生。

韓東勛說，自己對國民因緊急戒嚴事態和彈劾政局所遭受的痛苦感同身受，並承諾定將不忘痛苦，長久銘記，但這也是韓國邁向自由民主國家發展的過程，保守陣營只有維護保守核心價值，即自由主義和法治主義並盡職盡責，才能再次獲得勝利。

韓東勛提出「人均國民總收入4萬美元、中等收入家庭佔七成」的施政願景，承諾將制定並實施「未來發展兩年規劃」，以經濟、產業和文化中心城市為據點構建五大都市圈，並穩控能源價格，下調勞動所得稅。