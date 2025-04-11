美國紐約直升機墜入哈德遜河6人亡　西門子高層一家5口喪生

美國紐約警方表示，一架直升機當地時間4月10日下午3時15分左右墜入位於當地的哈德遜河（Hudson River），機上6人全部喪生，當中包括一個一家五口、來自西班牙的遊客家庭。西門子（Siemens）其後證實，遇難家庭的其中一名死者公司高層。



報道指，緊急救援人員在事發後聚集在河的兩岸，而警方則在在曼哈頓的一側動員，進行救援工作。

從網上流傳的影片顯示，一架疑似涉事直升機的物件在河中載浮載沉：

警方表示，機上至少有6名乘客包括三名成人和至少兩名兒童，並一度指有2人被救出惟不清楚他們的確切狀況。

亞當斯其後召開記者會證實機上無人生還，而6名死者的遺體均已被找到及移離河道。官員再補充指，4名受害者當場死亡，另外2名受害者則在送院後宣布死亡。

亞當斯對事件表示哀悼，並指他們將為遇難者家屬祈禱，並向救援人員表示感謝。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）形容這是令人心碎及悲傷的事件：

《紐約時報》及全國廣播公司指，紐約市政府證實其中2名死者分別為西門子高層為艾斯高巴（Agustin Escobar）及相信是他妻子的Merce Camprubi Montal ，

美國聯邦航空管理局（FAA）和美國國家運輸安全委員會（NTSB）已對事件展開調查。