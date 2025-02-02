華盛頓空難｜NTSB：黑鷹直升機飛行高度過高 超出61米高度限制
撰文：劉耀洋
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美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近1月29日發生空難，一架軍用軍方黑鷹直升機與一架美國航空（American Airlines）子公司的內陸客機在空中相撞，兩架機上的67人全部喪生。國家運輸安全委員會（NTSB）2月1日表示，直升機事發時飛行高度似乎過高，遠超出限制高度。
路透社1日報道，美國官員當日晚在記者表示，調查人員透過俗稱黑盒的飛行記錄儀確定，兩機相撞時的高度為91米（誤差正負約7米）。
該資訊意味着涉事直升機當時的飛行高度超過61米，違反飛行高度限制。然而初步數據顯示，控制塔的雷達顯示直升機在意外發生時高度剛好為61米。NTSB補充指，他們將對此再作進一步調查。
另外，美國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）早前表示，直升機當時是在進行訓練任務，以便在發生災難或襲擊時疏散政府成員。
對此，國家運輸安全委員會稱，正常情況下黑鷹直升機在進行訓練任務時會配備夜視鏡，因此將調查機內人員事發時有否配戴相關設備。
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