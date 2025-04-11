歐盟領袖傳7月訪華晤習近平 辦峰會迎中歐建交50周年
撰文：王海
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香港媒體4月11日引述5名知情人士報道，歐盟領導人計劃7月底前往北京，與國家主席習近平舉行中歐峰會，而今年適逢中歐建交50周年。
據《南華早報》報道，由於國家主席習近平對前往比利時首都布魯塞爾的意願不大，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）已接受必須前往北京，方能與習近平舉行會晤的情況。
報導指，歐洲近月曾試圖說服中方，中歐峰會今年應在布魯塞爾舉行，理由是他們在2023年已前往中國赴會，而中歐峰會舉行地點理應進行輪換。然而歐方在每一次溝通都被告知，習近平今年無意前往歐洲外訪。
據報道，中國政府亦堅持應由國務院總理李強出席峰會，惟歐盟方面指，習近平在2020至2023年期間連續三次出席中歐峰會，已樹立先例。而2025年是中歐建交50周年，他們希望延續此一傳統。
報道提到，2024年末接任歐洲理事會主席一職的科斯塔，今年1月曾與習近平通話，據報當時就收到前往中國的邀請。而中國外交部副部長華春瑩2月訪問布魯塞爾時，向馮德萊恩和科斯塔提議二人應一起訪問中國，並將此次訪問定性為一次峰會。
報導最後指，中方尚未確認峰會舉行的具體日期，惟歐盟領袖對訪華的意願顯示，歐盟在面臨特朗普的關稅戰以及與美國關係實際上已經破裂之際，致力修復與中國的外交關係。
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