歐盟領袖傳7月訪華晤習近平　辦峰會迎中歐建交50周年

香港媒體4月11日引述5名知情人士報道，歐盟領導人計劃7月底前往北京，與國家主席習近平舉行中歐峰會，而今年適逢中歐建交50周年。



據《南華早報》報道，由於國家主席習近平對前往比利時首都布魯塞爾的意願不大，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）已接受必須前往北京，方能與習近平舉行會晤的情況。

2025年3月19日，比利時布魯塞爾，歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa，右）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一同出席歐洲雇主協會、工會聯盟和工業機構之間會議。（Reuters）

報導指，歐洲近月曾試圖說服中方，中歐峰會今年應在布魯塞爾舉行，理由是他們在2023年已前往中國赴會，而中歐峰會舉行地點理應進行輪換。然而歐方在每一次溝通都被告知，習近平今年無意前往歐洲外訪。

據報道，中國政府亦堅持應由國務院總理李強出席峰會，惟歐盟方面指，習近平在2020至2023年期間連續三次出席中歐峰會，已樹立先例。而2025年是中歐建交50周年，他們希望延續此一傳統。

報道提到，2024年末接任歐洲理事會主席一職的科斯塔，今年1月曾與習近平通話，據報當時就收到前往中國的邀請。而中國外交部副部長華春瑩2月訪問布魯塞爾時，向馮德萊恩和科斯塔提議二人應一起訪問中國，並將此次訪問定性為一次峰會。

2024年5月6日，法國巴黎愛麗舍宮，中國國家主席習近平（左）在對歐盟進行為期兩天的國事訪問期間，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Von Der Leyen，右）及法國總統埃馬克龍（Emmanuel Macron）等舉行三方會談後，與馮德萊恩握手。（Getty）

報導最後指，中方尚未確認峰會舉行的具體日期，惟歐盟領袖對訪華的意願顯示，歐盟在面臨特朗普的關稅戰以及與美國關係實際上已經破裂之際，致力修復與中國的外交關係。