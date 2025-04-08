特朗普斥歐盟對美國「非常壞」　拒互撤關稅提議

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周一（4月7日）表示，已向建議美國對所有工業產品實施相互實施零關稅。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後表明拒絕，並稱歐盟對美國「非常惡劣」。



特朗普周一在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行雙邊會談時說：「歐盟這幾年對我們非常，非常惡劣。它是為了在貿易上傷害美國而建立的。它由大多數歐洲國家聯合起來，形成一種壟斷局面，組成一股對抗美國貿易的統一力量。他們向美國運送了數以百萬計的汽車，但我們沒有一輛汽車銷往歐盟或其他地方。」

2025年4月7日，美國總統特朗普（右）在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡（左）。（Reuters）

就在特朗普發表此番言論不久前，歐盟委員會主席馮德萊恩才建議雙方達成協議，取消汽車和其他工業產品的關稅。

美國政治新聞網歐洲版（Politico EU）報道，特朗普在會談後對媒體表示，歐盟必須承諾購買價值3,500億美元（約2.72萬億港元）的美國能源，才能免受大規模關稅的衝擊。

被問及馮德萊恩曾表示，如果特朗普做出回應，歐盟願意將對從美國進口的汽車和工業品的關稅降至零時，特朗普拒絕了：「不行，這完全不夠，他們在貿易問題上欺騙我們。」