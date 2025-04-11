李強：美國「對等關稅」嚴重損害國際經貿秩序

中國國務院總理李強周五（11日）表示，美方加徵所謂「對等關稅」，嚴重損害國際經貿秩序，給全球經濟帶來巨大負面影響。



根據央視，李強告訴來華訪問的西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez），中方願同西班牙和歐盟加強溝通協調，反對單邊主義、保護主義，攜手維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產供鏈穩定暢通，捍衛國際公平正義和各方共同利益。希望西班牙為促進中歐合作發揮積極作用。

桑切斯表示，西班牙政府恪守一個中國原則，願同中方密切高層交往，鞏固政治互信，拓展經貿、人文領域互利合作。西班牙歡迎中國企業赴西投資興業，支持歐中通過對話協商解決分歧，進一步發展歐中關係。美國加徵關稅既不公平也不公正，對歐盟經濟造成損害，歐盟將加強團結協作，維護自身利益

這是李強首次就美國「對等關稅」發表評論。

回應特朗普關稅 王毅：美國不能任意妄為 歷史車輪不能倒退

中國外交部長王毅周五在北京會見國際原子能機構（International Atomic Energy Agency，IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）時表示，美國近日到處揮舞關稅大棒，公然將其自身利益凌駕於各國共同利益至上。王毅強調，美國不能任意妄為，歷史車輪也不能倒退。