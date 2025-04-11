英、德等宣布210億歐元新軍援　德防長：讓俄羅斯知我們撐烏克蘭

烏克蘭防務聯繫小組（Ukraine Defense Contact Group）會議4月11日於比利時布魯塞爾（Brussels）召開，英國國防大臣賀理安（John Healey）會後宣布，包括英國、德國等國在內的烏克蘭盟友承諾再提供210億歐元（約1852億港元）的軍事援助，創下紀錄。



據美媒報道，英國承諾今年向烏克蘭提供45億英鎊（約458億港元）軍援，與英國共同主持會議的德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）則宣布，再向烏克蘭提供30億歐元的軍事援助，令今年德國對烏軍援累計達到70億歐元（約617億港元）。

圖為2月12日，德國防長皮斯托利斯、英國防部長希利、美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）和烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）在布魯塞爾出席烏克蘭防衛聯絡小組會議。（Reuters）

皮斯托里烏斯表示，烏克蘭無法在短期內實現和平，需要西方的軍事援助才能擊退俄羅斯。他表示：「俄羅斯必須明白，烏克蘭有能力繼續作戰，而我們將提供支持。」

皮斯托里烏斯指，德國軍援中將包括4套IRIS-T防空系統、15輛德製豹坦克（Leopard）、無人偵察機等。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）此前表示，歐洲國家今年已撥款230億歐元（約2028億港元）軍援烏克蘭。