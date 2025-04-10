克里姆林宮：澤連斯基稱俄羅斯試圖將中國拉入烏克蘭衝突「不對」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy，又譯澤倫斯基）周二（8日）表示，烏軍俘虜2名在俄烏戰爭中作戰的中國公民。澤連斯基在貼文中指，兩名中國公民為俄軍作戰。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitriy Peskov）就此表示，中國一貫堅持深思熟慮的立場。



記者請佩斯科夫對澤連斯基關於俄羅斯似乎試圖將中國拉入烏克蘭衝突的言論作出評論。佩斯科夫表示：「不是這樣的。中國一貫深思熟慮。中國是我們的戰略夥伴和朋友。中國始終堅持穩重的立場，因此澤連斯基的言論是不對的。」

澤連斯基此前表示，烏軍似乎俘虜兩名中國公民。

澤連斯基在Facebook發片稱，此事發生在烏克蘭東部頓內茨克地區，已指示烏克蘭外交部長立即與北京聯繫，以了解中方對此有何回應。

影片中，一名華裔男子以中文（普通話）講述作戰過程。

澤連斯基稱，被扣押的中國公民目前被烏克蘭安全部門關押，相關調查和行動正在進行中。

烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）同日表示，烏克蘭強烈譴責俄羅斯派遣中國公民參與俄烏戰爭，並指外交部已召見中國駐當地臨時代辦，要求對方就事件解釋。