特朗普貿易戰｜美國海關報關系統技術故障　一度無法徵收關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動的關稅戰可謂一波三折；儘管他4月9日向全國大部份貿易夥伴叫停實施「對等關稅」，惟他依然向這些國家徵收10%的統一關稅。據美國媒體報道，新政策上路一開始就「觸礁」，美國海關報關系統一度出現技術故障（glitch），導致系統無法徵收關稅。有美國航運業代表表示，事件反映政策上路過於急速，物流業和政府部門或需更多時間才能適應新環境。



財經媒體CNBC報道，美國海關及邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection, CBP）11日發聲明指，港口的報關發生系統故障。該系統用於讓美國貨主申請豁免關稅，受影響的包括本周關稅政策發生變化前，已在運輸途中的中國貨物，以及獲特朗普暫緩徵收「對等關稅」90日國家的貨物。

據報道，美國海關發現供當地貨主申請豁免關稅的進口代號（entry code）無法正常運作，目前「正審視問題」，建議報關行「先單獨傳送貨物放行資料，待問題解決後再補交報關摘要」。

2025年4月8日，美國新澤西州港口貨櫃碼頭全景。在對中國實施104%關稅之前，美國港口的活動明顯增加。美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣布將進一步提高關稅，以回應中國的報復。（Getty）

在一般情況下，美國入口商在支付貨運費用時，會同時提交貨物通關文件與財務文件，以便完成付款程序。為了確保貨物入境順暢，美國海關建議入口商現在先提交貨物通關文件，等系統恢復後再補交財務文件。

在上述情況下，代表美國政府無法徵收新上路的關稅。CNBC其後引述美國海關報道，系統故障歷時10小時，現時已恢復正常。

據CNBC指，美國對多國暫緩徵收「對等關稅」，以及對中國實施高額關稅，都是按照船運日期來判定，也就是貨物離開工廠或倉庫的日期。這在業內被稱為「海上條款」（on the water clause），適用於所有在4月5日、9日與10日三次關稅公告前已付運和正經海路運往美國的貨物。儘管美國對中國徵收的關稅稅率已上調至145%，「海上條款」仍未改變。

白宮表示125%是對等關稅，連同早前因芬太尼問題加徵的20%關稅，美國對華總關稅是145%。另外對於來自中國內地和香港的小額包裹，關稅也由90%上調至120%。（REUTERS/Nathan Howard）

即使如此，美國不少物流業人士對特朗普關稅政策的朝令夕改感到困惑和不滿。

物流公司Savino Del Bene的美國銷售副總裁Jarred Varanelli) 表示：「對於特朗普總統在社交平台中有關關稅何時開始實施的說法以及行政命令的具體內容，存在一些混淆。社交平台貼文並非真正的法律。隨著法規不斷變化，我們行業的所有報關代理都面臨艱鉅的工作。」

報道指，儘管特朗普多次表示關稅已經生效並正在徵收，有美國貨運業人士向CNBC表示，他們的貨櫃並沒有被徵收更高的關稅，其中有一些是10日（周四）才到達的。

2025年4月11日，美國馬裡蘭州安德魯斯聯合基地，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在登上空軍一號前往佛羅里達州時打著傘。（Reuters）

專注於國際貿易、外交和國防的Longview Global董事總經理兼高級政策分析師 Dewardric McNeal告訴CNBC，系統技術故障固然會發生，但時機不幸，並將引發更多關於美國海關是否有能力跟上關稅步伐的質疑。

Dewardric McNeal指：「無論你是否同意這項政策，你都必須問，我們真的有能力這麼快就做到這一點嗎？這個小故障可能表明我們需要更多時間。這次發生這種情況似乎很奇怪。這給執行政策者帶來了混亂。