普京晤美特使談俄烏停火　特朗普促俄主動　克宮：兩國元首或通話

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）中東特使威特科夫（Steve Witkoff）4月11日在聖彼得堡（Saint Petersburg）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會談，討論俄烏問題。特朗普同日在社交媒體稱，俄烏戰爭毫無意義，並敦促俄羅斯要就停火一事「採取行動」。克里姆林宮其後表示，在普京與威特科夫會晤後，前者有可能會與特朗普通話。



路透社報道，俄媒稍早前播放了普京在聖彼得堡總統圖書館迎接威特科夫的畫面，而白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）其後在記者會上證實後者在俄羅斯將與普京會晤，討論有關俄烏停火事宜。

2025年4月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在國家建築博物館參加全國共和黨國會委員會 (NRCC) 晚宴時發表講話。（Reuters）

特朗普11日在社交媒體Truth Social發文，稱俄烏戰爭非常可怕且毫無意義，每週都有數以千計的人死去，俄羅斯必須有所行動。

特朗普重申，如果他在2022年是總統，這場戰爭就不會爆發。

2025年4月11日，美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）在聖彼得堡（Saint Petersburg）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會談，2人會面時握手。（Reuters）

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）引述克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，在普京與威特科夫會晤後，「特普通話」理論上有可能會進行，惟未透露有關通話的具體時間。