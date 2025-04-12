特朗普：無需要依賴Elon Musk完成任何事情

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月10日在白宮內閣會議上表示，馬斯克做事非常出色，但自己並非真正需要馬斯克（Elon Musk）。後者此前因參與政府事務飽受抨擊，引發外界猜測他將離開政府效率部（DOGE）。



特朗普會議上說：「埃隆做得非常出色。但我不需要依賴他來完成任何事情，我是恰巧喜歡這個他。」特朗普發表此言論時，馬斯克正坐在會議桌的角落。

特朗普還提及自己先前全款購買紅色特斯拉（Tesla）Model S一事。他說：「我其實不需要他（馬斯克）的車，但我買了一輛。別人問我得到優惠了嗎，我說沒有，我花了很多錢買那輛車。」

此前，包括Politico在內的多間新聞媒體4月2日稱，作為「特別政府僱員」的馬斯克將於數週內辭去公職，轉擔任幕後支持角色並重返商界，然而相關報道隨即遭白宮和馬斯克否認。

萬斯4月3日接受霍士新聞（Fox News）採訪時重申該報道是假消息，並表示即使馬斯克離開公職，政治效率部的任務也不會停止。他表示：「從根本上說，馬斯克（離職後）仍將是我和總統的朋友和顧問。」