美伊首輪談判結束　雙方稱具建設性　下輪會談將於19日舉行

伊朗和美國4月12日在阿曼舉行的首輪談判，皆在解決伊朗核問題。伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araqchi）同日表示，會談進行超過2小時30分鐘後結束，雙方同意繼續舉行會談。美伊雙方在會後都形容談判具有建設性，並指下一輪會談預計將於19日舉行。



路透社12日報道，此次談判由阿拉格齊率領的代表團與美國總統特朗普（Donald Trump）的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）率領團隊進行。

2025年4月12日，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araqchi）在阿曼參與美伊談判後，與伊朗代表團成員交談。（Reuters）

阿拉格奇當日在社交媒體Telegram上發文稱，這次會談在富有成效和積極的氛圍下進行，並指雙方代表團在會談結束後進行了幾分鐘的面對面交流。他寫道「雙方同意下週繼續談判」，惟沒有透露具體的會談地點和日期。

阿拉格奇後來告訴伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim），稱美伊雙方希望在短期內達成協議，而不是「為談而談」，並指下次會談時間或定於19日舉行。

這張路透社2022年1月27日拍攝的設計圖片中，可以看到伊朗和美國的國旗。.（Reuters）

白宮同日在一份聲明中表示，威特科夫與阿拉格奇有「直接溝通」，並進行了非常積極和有建設性的討論。

威特科夫向對方強調，他接到了特朗普總統的指示，希望通過對話和外交手段解決美伊兩國之間的分歧。