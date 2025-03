美媒曝光特朗普致伊朗領導人信件　稱限期2個月與美國達成核協議

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)早前就期待與伊朗達成核協議,致信伊朗領導人哈梅內伊。美國新聞網Axios周三(3月19日)引述消息人士曝光部份信件內容,稱特朗普在信中以「強硬姿態」限期伊朗在2個月內與美國達成新的核協議。



特朗普還在信中表示,他不希望進行開放式談判,即伊朗僅同美國進行核協議談判。在這封信交給伊朗之前,白宮向包括以色列、沙特阿拉伯和阿聯酋在內的幾個美國盟友有簡報信件內容。

不過目前還不清楚信中提及的這兩個月,是從信件送達之時算起,還是從談判開始之時算起。

報道分析,特朗普在信件中展現的姿態堪稱「強硬」,因他一邊提議就一項新的核協議進行談判;但一邊警告伊朗若拒絕提議並繼續推進核項目,將面臨後果。

圖為2025年3月12日,伊朗最高領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei )在德黑蘭會見學生。 (Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)