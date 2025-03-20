美媒曝光特朗普致伊朗領導人信件　稱限期2個月與美國達成核協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前就期待與伊朗達成核協議，致信伊朗領導人哈梅內伊。美國新聞網Axios周三（3月19日）引述消息人士曝光部份信件內容，稱特朗普在信中以「強硬姿態」限期伊朗在2個月內與美國達成新的核協議。



特朗普還在信中表示，他不希望進行開放式談判，即伊朗僅同美國進行核協議談判。在這封信交給伊朗之前，白宮向包括以色列、沙特阿拉伯和阿聯酋在內的幾個美國盟友有簡報信件內容。

2025年1月15日，圖為一個在伊朗與美國國旗前方擺放有特朗普模型的設計圖片。（Reuters）

不過目前還不清楚信中提及的這兩個月，是從信件送達之時算起，還是從談判開始之時算起。

報道分析，特朗普在信件中展現的姿態堪稱「強硬」，因他一邊提議就一項新的核協議進行談判；但一邊警告伊朗若拒絕提議並繼續推進核項目，將面臨後果。

圖為2025年3月12日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）在德黑蘭會見學生。 （Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS）

報道指，哈梅內伊在特朗普外傳致信消息後表示拒絕談判，但伊朗外交部本週又指將在研究特朗普信件之後，再進行回應。