歐盟擬設立國防基金　冀緩解成員國債務負擔

歐盟各國財長4月12日就一項聯合防務基金展開談判，該基金將用於購買和擁有國防裝備，並向成員國收取使用費，以便在不增加債務負擔的情況下增加國防支出。



路透社12日報道，這項名為「歐洲國防機制」（European Defence Mechanism）的基金是由布呂格爾智庫（Bruegel think tank）在一份提交給部長級會議的文件中提出，旨在解決高負債國家如何支付昂貴軍事裝備費用的擔憂。

這是歐洲為應對俄羅斯可能發動的襲擊而做出的廣泛努力之一，因為歐盟各國意識到，它們的安全保障不能再完全依賴美國。

2025年1月27日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）和歐盟（European Union）旗幟的3D列印微模型。（Reuters）

參與談判的葡萄牙財政部長薩爾門托（Joaquim Sarmento）表示說：「這是一個很好的討論起點。」

其他幾個歐盟國家也表達了初步支持，並指出設立此類基金在技術上可能相對簡單，因為它將以歐元區救助基金「歐洲穩定機制」（European Stability Mechanism）的模式為基礎。這個基金可能涵蓋英國、烏克蘭、挪威等非歐盟成員。

路透社引述薩爾門托說：「我們在授權、資金、出資額度和市場槓桿方面仍將面臨一些問題。融資和軍事方面也存在一些問題。」

圖為2019年9月19日，歐盟旗幟在比利時布魯塞爾歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

歐盟已計劃在未來4年內通過放鬆國防投資的財政規則，以及利用歐盟預算為大型國防項目聯合借款，將軍費開支增加8,000億歐元（約7萬億港元）。

然而，這些方案會增加國家債務，引起許多高負債國家的擔憂。布呂格爾智庫的方案提供了一種可行路徑，將部份國防投資從國家賬簿中剔除。

本文獲《聯合早報》授權轉載

