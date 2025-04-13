美國反特朗普示威持續　參議員桑德斯現身集會籲「奪回美國」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任不到百日，旗下政府施政接連引發民怨，民眾近期多地示威。佛蒙特州（Vermont）獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）4月12日在加州洛杉磯舉行反特朗普集會，呼籲民眾「奪回美國（take America back）」。



桑德斯早在今年2月就開始於全國各地舉行集會反對特朗普政府，他強調美國人正處於受到少數億萬富豪控制經濟與政治下的時代，痛批特朗普「帶領國人走向專制獨裁的社會」。

2025年4月12日，美國加州，圖為桑德斯在洛杉磯舉辦反特朗普集會。（Reuters）

他在集會中批評的億萬富豪包括特朗普的盟友馬斯克（Elon Musk），特朗普的內閣中除了馬斯克之外，還有多名億萬富豪，例如商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、財長貝森特（Scott Bessent）等人。

2025年4月12日，美國加州，圖為桑德斯在洛杉磯舉辦反特朗普集會。（Reuters）

這場在洛杉磯市中心一個公園舉辦的，主題為「反對寡頭政治（Fighting Oligarchy）」的集會吸引至少3.6萬市民參加，創下桑德斯所舉辦集會參與人數記錄。有民眾在集會現場反對特朗普內閣裁撤政府部門。