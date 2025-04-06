美國多地爆示威活動　反對特朗普政府｜多圖

美國超過150個團體4月5日在全國各地舉行超過1,200場「Hands Off」（把手拿開）的示威，反對總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其億萬富翁盟友馬斯克（Elon Musk）在政府架構、經濟、人權、外交等議題上所採取的政策及行動。



路透社和美媒報道，相關團體包括民權組織、工會、LBGTQ+倡導人士和退伍軍人等，他們計劃在華盛頓特區的國家廣場（Natoinal Mall）、各州議會大廈和全美50個州的其他地點舉行示威活動。

在首都華盛頓特區，示威活動組織者估計有超過2萬人參加位於國家廣場的集會，而隨着時間推移愈來愈多人聚集在華盛頓紀念碑附近。

2025年4月5日，反特朗普示威者在美國華盛頓特區的華盛頓紀念碑聚集參加「Hands Off」示威活動，有民眾舉著示威標語。（Reuters）

有些示威者手持烏克蘭國旗，有些人則戴著巴勒斯坦頭巾並舉着「解放巴勒斯坦」（Free Palestine）的標語，而美國民主黨議員則相繼在台上嚴厲批評特朗普的政策。

報道稱，出席集會的民眾對特朗普政府有各種不滿，其中包括移民政策、削減政府規模、關稅等等。

除了在首都華盛頓特區外，紐約市及波士頓等各大城市也有至數千名反特朗普示威者聚集，並手持「別碰我們的民主」、「別碰我們的社會安全保障」等標語。

2025年4月5日，反特朗普示威者在美國紐約參加「Hands Off」示威活動，其中有人舉着標語。（Reuters）

有反特朗普示威者在海湖莊園附近聚集

另外，有超過400名反特朗普示威者5日在西棕櫚灘海湖莊園（Mar-a-Lago）約6公里外的地方聚集，其中有人手持一塊寫着「市場暴跌，特朗普打高爾夫球」（Markets tank, Trump golfs）標語，而部份司機駕車經過時則響喇叭支持他們

特朗普4日時曾在海湖莊園現身，並前往周邊的高爾夫球場打球。白宮指，他計劃6日再次去打高爾夫球。

2025年4月5日，美國佛羅裡達州西棕櫚灘，反特朗普示威者在當地法院外參加「Hands Off」示威活動，其中一名示威者舉着示威標語。 （Reuters）

對於示威者及民主黨的批評，白宮表示，特朗普的立場很明確，他將會保護合資格人士的醫療及社會保障，並批評民主黨的立場是向非法移民提供保障，最終令有關計劃破產，連累美國長者。

在美國本土示威開始前，歐洲已有民眾上街，出席「Hands Off」示威活動，他們高舉標語牌、揮舞美國國旗。