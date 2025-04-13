60年前咬斷意圖強姦者舌頭判刑　韓國婆婆尋求翻案　法院發回重審

現年78歲的韓國婆婆崔末子（Choi Mal-ja）在60年前遭惡徒企圖強姦，她當時奮力反抗咬斷疑犯部份舌頭逃脫，但卻因此遭判刑。崔末子在2020年奔走釜山地方法院，要求重審但未果，她去年憤而致信最高法院要求重審，案件今年2月發回地方重審。



美媒報道，崔末子在事發的1964年還是18歲的年輕女性，她在2020年出席電視台節目時憶述事發一刻，稱自己在慶尚南道金海市遭疑犯問路，在帶領疑犯前行數米後留步，還叮囑疑犯後續路程，但在轉身離去時遭惡徒縱身飛撲倒地。

2025年3月8日，韓國首爾，圖為崔末子出席光化門前舉辦的國際婦女節活動，她因自己抗爭事例獲得年度婦女運動獎。（X@kwhotline）

她形容倒地瞬間如遭鐵錘襲擊頭部，而惡徒還順勢強吻自己，崔末子強調自己奮力反抗，並用牙齒咬斷惡徒伸入口中約1.5厘米的舌頭，最終順利逃脫。

警方當時認定崔末子以自衛解釋咬舌舉動符合情理，釜山檢方對此有異議，惡徒反告她人身傷害。

最終崔末子在1965年涉人身傷害遭判囚10個月、緩刑2年，她的刑罰較襲擊者要嚴重，襲擊者涉非法侵入和威脅遭監禁6個月、緩刑1年，但法庭卻撤銷襲擊者企圖強姦的指控。

2025年3月8日，韓國首爾，圖為崔末子出席光化門前舉辦的國際婦女節活動，她因自己抗爭事例獲得年度婦女運動獎。（X@kwhotline）

案件現還須數月時間調查，或有機會翻案，若能成事或將擴大韓國法律對自衛權的界定，或對其他類似案件造成影響。