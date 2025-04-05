英國喜劇戲員Russell Brand被控強姦及性侵等5罪　下月2日出庭

英媒4月4日報道，英國喜劇演員羅素班特（Russell Brand）因涉嫌強姦及性侵而被起訴，共面臨5項控罪，他將於5月2日出庭受審。



英國《衛報》報道，倫敦警方表示，他們經過18個月的調查後，指羅素班特涉嫌在1999至2005年間，在倫敦及般尼茅夫侵犯4名女子，並決定控告他犯下一項強姦罪、一項猥褻罪、一項強迫口交罪以及兩項性侵犯罪。

英國喜劇演員羅素班特（Russell Brand）與前妻Katy Perry的合影。(Getty)

警方表示調查仍在進行中，並呼籲任何受到此案影響的人或任何掌握相關資訊的人向警方提供線索。

英國《星期日泰晤士報》（Sunday Times）與第四頻道（Channel）的偵查節目《Dispatches》去年進行聯合調查，內容提到四名女子指控在2006至2013年期間，遭羅素班特性侵。

2012年10月20日，英國喜劇演員羅素班特（Russell Brand）在加州洛杉磯出席活動。（Reuters）

警方在媒體曝光事件後隨即立案調查，羅素布蘭德此前一直否認指控，指自己成為「有協調的攻擊」對象，並強調所有關係都是兩廂情願。