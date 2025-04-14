路透社：越南應對特朗普關稅　嚴管中國商品途經當地出口美國

路透社看到的一份越南政府部門文件顯示，越南已要求企業加強對商品和材料原產地的管控，並打擊欺詐行為。華盛頓此前對印有「越南製造」標籤的中國商品銷往美國表示擔憂。



越南工貿部長阮鴻延於上周四（4月10日）簽署的這份文件，還要求企業實現材料來源多元化，避免依賴單一來源。文件稱：「在美國尋求對包括越南在內的許多國家徵收關稅的背景下，國際貿易形勢正快速且難以預測的發生變化。」

2025年4月3日，越南胡志明市，圖為特朗普「對等關稅」下， 當地商販在一處服裝市場打包紡織服裝。（Getty）

越南政府上週表示，在美國宣布暫停實施「對等關稅」90天後，美國和越南已同意啟動貿易談判。

美國總統特朗普4月2日公布的「對等關稅」稅率名單中，越南被美國祭出高達46%的「對等關稅」，不過在4月9日「對等關稅」生效當天，特朗普突然又宣布暫緩實施更高額關稅90天，但把中國排除在外。

在中美貿易戰愈演愈烈之際，中國國家主席習近平周一（14日）飛抵越南河內進行兩天國事訪問，並發表書面講話。

2025年4月14日，中國國家主席習近平（左）國事訪問越南，抵達河內機場（REUTERS/Athit Perawongmetha/Pool）

習近平強調「越中情誼深、同志加兄弟」的友誼，並表示期待和越南領導人就中越兩黨兩國關係的全局性、戰略性、方向性問題以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

習近平訪問越南前，還在越南報章發表署名文章，強調中國將保持周邊外交政策的延續性和穩定性，並說貿易戰、關稅戰沒有贏家。

越南是許多西方公司的主要製造基地，同時嚴重依賴來自中國的材料，而美國是越南的最大出口市場。去年越南對美國的貿易順差超過1230億美元（約9541億港元）。

特朗普至今已把對華關稅提高至145%，中國則把對美商品加徵關稅增至125%，4月12日生效。

本文獲《聯合早報》授權轉載

