習近平抵達越南河內　展開東南亞訪問首站行程　出席歡迎儀式

中共中央總書記、國家主席習近平4月14日抵達越南河內，展開東南亞三國訪問行程，並表示期間與越南領袖討論雙邊關係。他下午抵達當地主席府廣場，出席越共中央總書記蘇林舉行的歡迎儀式。



習近平在抵達河內後發表書面講話，稱自己應越共中央總書記蘇林同志和越南國家主席梁強邀請，很高興開啟對越南的第四次國事訪問。在抵達河內之際，他謹代表中國共產黨、中國政府和中國人民，向兄弟的越南共產黨、越南政府和越南人民致以誠摯問候和良好祝願。

2025年4月14日，中國國家主席習近平（左）國事訪問越南，抵達河內機場，旁為越南國家主席梁強（REUTERS/Athit Perawongmetha/Pool）

他亦期待以這次訪問為契機，同越南領導就中越兩黨兩國關係的全局性、戰略性、方向性問題以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，共同擘畫中越命運共同體建設新藍圖。

而在習近平在訪問越南前夕，越南《人民報》13日刊登習近平題為《志同道合攜手前行 繼往開來續寫新篇》的署名文章，稱面對單邊主義、保護主義抬頭，中國經濟迎難而上，將堅持以高水平對外開放為世界提供更多機遇，保持周邊外交政策的延續性和穩定性，堅持與鄰為善、以鄰為伴方針，加強與周邊國家友好合作。他又提到兩國要密切多邊協作，強調貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。

中國國家主席習近平2025年4月14日抵達越南河內，向接機民眾揮手（REUTERS/Athit Perawongmetha/Pool）

習近平表示， 中國始終將越南視為周邊外交優先方向，雙方要全面深化中越命運共同體建設。他提出，兩國要加強戰略互信，發揮雙邊合作指導委員會統籌協調作用，提升黨際、政府、軍隊、執法安全等對口部門合作，攜手應對外部風險挑戰，共同維護政治安全。

此外，兩國要堅持合作共贏，要加強發展戰略對接，落實好兩國政府關於共建「一帶一路」與「兩廊一圈」框架對接的合作規劃。中方願同越方推進越南北部3條標準軌鐵路項目合作，建設智慧口岸。中方歡迎更多越南優質商品進入中國市場，鼓勵更多中國企業赴越投資興業。雙方要加強產業鏈供應鏈合作，拓展5G、人工智能、綠色發展等新興領域合作。

中國國家主席習近平訪問越南，民眾在機場揮舞中國、越南國旗迎接（REUTERS/Athit Perawongmetha/Pool）

習近平又稱，兩國除要加強人文交流，也要密切多邊協作，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，同廣大全球南方國家一道，捍衛發展中國家共同利益。習近平強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。要堅定維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護開放合作的國際環境。

他也呼籲，雙方要發揮好海上談判機制作用，妥善管控海上分歧，持續擴大海上合作，為最終解決爭議積累條件。要全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進「南海行為準則」磋商，排除干擾、聚同化異，將南海真正打造成和平之海、友誼之海、合作之海。