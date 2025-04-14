Katy Perry等6人搭藍色起源火箭完成太空之旅　順利降落德州│有片

美國流行樂壇天后Katy Perry在美國東岸時間4月14日上午9時30分（香港時間晚上9時30分），與亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos，又譯貝佐斯）未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）等5名女性一同乘坐太空公司藍色起源（Blue Origin）的NS-31火箭升空。6人順利完成太空之旅，飛船順利降落在德州。



6人在返回地面後神情興奮，紛紛擁抱慶祝，其中Katy Perry更親吻土地。

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藍色起源的新謝潑德號（New Shepard）火箭升空 （影片截圖）

火箭在美國德州西部的發射基地準備升空（影片截圖）

乘客在太空體驗數分鐘的微重力環境，然後返回地球時降落在德州西部沙漠。

Katy Perry於12日在社交平台曬出6人穿藍色太空衣的合照，預告將到來的太空之旅。

她在社交平台Instagram發圖文：「國際載人太空飛行日快樂！永遠敬畏宇宙及其排列。」相片中她與桑切斯、航空工程師Aisha Bowe、電視主持人Gayle King、電影製片人Kerianne Flynn以及社會活動家Amanda Nguyen一起穿着藍色緊身太空衣。

55歲的桑切斯在接受時尚雜志《Elle》採訪時說：「誰不想在飛行前打扮得漂漂亮亮呢」、「太空艙裏會有睫毛延伸物飛來飛去。」

美媒Page Six報道，40歲的Katy Perry說：「太空最終將變得魅力無窮，如果我可以帶華麗服飾（上太空），我會這麼做的。」

33歲的Amanda Nguyen也表示，人們需要看到她們化上全妝的樣子：「工程師和科學家，美麗和時尚，這二種特質代表着女性的多元化，我們要塗口紅。」