Meta反壟斷聆訊開審　朱克伯格出庭作供　敗訴或需賣IG及WhatsApp

美國最大社交平台Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），首度就反壟斷聆訊出庭作供。美國反壟斷執法人員聲稱，該企業斥資數十億美元收購競爭對手Instagram和WhatsApp是為了提前「防範」（fend off）他們的崛起，存在壟斷行為。據報道，Meta若敗訴，最壞情況可能要「拆骨」，將Instagram和WhatsApp的業務剝離。



綜合美國媒體報道，Meta的反壟斷案件在華盛頓聯邦法院開審，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）在開案陳詞中，指控Meta在過去面對用家滿意度下跌，仍利用自身經營優勢產生巨大收入，透過收購Instagram及WhatsApp兩間社交平台，構建護城河強化自身利益。

2025年1月7日，社交媒體公司Meta宣布，邀請終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship，UFC）行政總裁懷特（Dana White，又譯白大拿）加入其董事會。圖為懷特同日在其社交媒體分享與朱克伯克的合照。（X@danawhite）

據報道，委員會傳召Meta行政總裁朱克伯格作為首名證人作供，主要圍繞朱克伯格是否出於憂慮Instagram對Facebook構成的威脅而提出收購。朱克伯格極力否認相關收購違法，扼殺用家與朋友及家人之間的資訊分享。他辯稱Meta同時需面對來自中國的TikTok、YouTube和Snapchat等多個美國平台的全方位競爭。

2024年1月31日，Meta的行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）出席美國參議院的聽證會，就網路兒童性剝削問題作證。（Reuters）

聯邦貿易委員會早在五年前、首屆特朗普政府期間，向當時的Facebook提出反壟斷訴訟，官司或導致Meta需分拆Instagram及WhatsApp業務。Facebook於2012年和2014年分別用10億美元（約77.57億港元）收購Instagram和WhatsApp。