朱克伯格繼續跪？Facebook用戶「自動追蹤」特朗普　Meta解釋原因

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日正式就職，有Facebook和IG用戶近日發現，自己的帳戶竟然自動追蹤了特朗普的帳戶。對此，Meta發言人解釋稱，這很可能是因為他們之前關注過美國政府的官方帳號。



據《美聯社》報道，近日有Facebook和IG的用戶驚訝地發現，在特朗普於1月20日宣誓就職後，自己的帳號竟然自動追蹤了特朗普的帳號，許多人懷疑是Facebook採用強制手段為特朗普漲粉，批評朱克伯克為討好權力侵犯用戶的自由選擇權。

相關文章：特朗普就職｜貝索斯未婚妻穿馬甲出席 網民：朱克柏格不要再看了

+ 24

對此，Meta發言人史東（Andy Stone）透過社群平台X回應稱，這很可能是因為這些用戶之前在Facebook上追蹤過「美國總統」（@POTUS）或白宮（@WhiteHouse）的帳號，這兩個官方帳號均由白宮管理，「隨着白宮主人的變化而變化」。

《美聯社》指出，美國副總統及第一夫人相關帳戶的管理也是如此。

據報道，在特朗普宣誓就職後，拜登政府的Facebook和IG帳戶將被存檔，貼文以及追蹤者也將被保留。這些追蹤者隨後會被集體轉移到新的官方帳號上。

據悉，若用戶要取消追蹤自己不想追蹤的帳戶，可以點擊個人資料頁上的省略號，點擊「取消追蹤」或「封鎖」即可。

延伸閱讀：Barron Trump非踏入政壇 特朗普18歲子跟隨父腳步 創房地產公司

+ 11

相關圖輯：特朗普孫女｜Kai Trump水晶裙驚艷 伊萬卡13歲女身高直迫母親

+ 17

延伸閱讀：

特朗普小兒子拜倫被曝成立房地產公司 或復刻父成功經驗

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】