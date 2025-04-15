為俄作戰遭俘2名中國籍士兵現身基輔　憶述戰爭殘酷：冀換囚回國

俄烏戰爭持續3年未停，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）早前透露至少有155名中國人為俄軍作戰，還指烏軍在前線俘虜2名中國籍士兵。兩人4月14日在基輔面見傳媒，憶述戰爭殘酷與為俄作戰的經歷，還希望通過換囚程序返回中國。



綜合外媒報道，二人聲稱通過不同方式加入俄軍，並受到基本軍事訓練，但在為俄作戰的全程語言不通且未有翻譯，僅依靠手機上的翻譯應用程式與手勢交流。

2025年4月14日，烏克蘭基輔，圖為2名中國籍被俘士兵參加記者會。（截圖自x@United24media）

指戰爭殘酷 籲同胞遠離戰爭

兩人透露俄軍對待外國僱傭兵態度嚴酷，在軍事訓練期間無可能逃跑，「就連如廁都有俄兵持槍跟隨」，並且居住地方無食水與電，「有一次工作到凌晨4點才有一點生食米作為食物」。

報道指，其中王廣軍（Wang Guangjun，音譯）通過記者會向外界呼籲同胞切勿來俄參戰，「真實的戰爭與影視劇不同」。

參軍途徑不同

王廣軍指自己通過手機上的應用程式抖音知悉俄軍徵召外國僱傭兵，還花費30萬盧布（約2.83萬港元）通過中介加入俄軍，最終抵達俄佔頓涅茨克北部前線，但在投身戰場3日後就被烏軍俘虜。

而另一人張仁博（Zhang Renbo，音譯）通過遊客身份入境俄羅斯，稱自己對家人隱瞞來俄作戰一事，並對參戰感到後悔。

2025年，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社交媒體X上傳有關2名為俄軍作戰、自稱是中國公民接受烏方問話的影片。圖為其中一人。（X@ZelenskyyUa）

北京籲公民避免捲入衝突 為俄作戰「毫無根據」

中國外交部發言人林劍早前回應，指中方正向烏方核實有關情況，強調有許多中國公民協助俄羅斯參戰的說法「毫無根據」。

林劍強調，中國政府「始終要求公民遠離武裝衝突區域」，避免以任何形式，捲入武裝衝突，尤其應「避免參加任何一方的軍事行動」。

他還補充，中國在「烏克蘭危機」問題上的立場是清晰、明確，得到「國際社會的廣泛認可」，敦促烏方正確看待中方為政治解決「烏克蘭危機」問題所做的努力，以及發揮的「建設性作用」。