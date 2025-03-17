擔心特朗普「賣隊友」不管俄羅斯　86%法國人同意恢復兵役制

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）喊話歐洲自己承擔安全責、和俄羅斯政府「親密來往」以後，歐洲人對北約聯盟實力的擔憂進一步加劇。益普索-高等工業研究中心工程師學院（Ipsos-Cesi École d』Ingénieurs）周六（3月15日）公布的民調結果顯示，高達86%的法國人支持恢復兵役制，更有56%同意恢復義務兵役制。



這份《巴黎人報》（Le Parisien）刊登的民調顯示，當被問及「是否贊成法國恢復兵役」時，32%受訪者支持男女一律適用義務兵役制，21%支持僅針對男性恢復。

另據數據分析公司YouGov本月一項民調發現，58%的德國人也支持對年輕人實行義務兵役，而義大利和英國人則存在分歧，53%西班牙人反對。

2025年2月20日，法國士兵參加在西非國家科特迪瓦阿比讓舉行的法國基地第43海軍陸戰隊步兵營的撤出駐軍儀式。（Reuters）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周六表明，他不會恢復義務兵役制，但希望動員全社會，應對俄羅斯的侵略。他預計在未來幾週內宣布這個決定。

法國於2001年廢除義務兵役制，全面實行志願兵役制。馬克龍周五說，恢復義務兵役制不是一個現實的選擇，法國已不具備重新實行義務兵役制的後勤條件。

法國國旗。（Getty Images）

受到俄羅斯軍事擴張的影響，歐洲各國紛紛重回冷戰前的狀態。2015年立陶宛就恢復了徵兵制；2017 年瑞典效仿， 2023年拉脫維亞也效仿。波蘭原本於2008年結束徵兵制，最近宣布計劃從2027年開始每年為10萬名平民提供軍事訓練。