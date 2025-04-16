廣末涼子涉襲女護士被捕後獲釋　日媒：與受害者和解談判取得進展

日本知名女星廣末涼子（日語：広末涼子，Hirosue Ryōko）早前在發生車禍後，涉嫌在靜岡縣掛川市一間醫院內襲擊一名護士後被捕，並被移送檢察機關。儘管廣末涼子的藥檢證實她並沒有吸毒，日本法院依然於10日裁定將她羈押。她最終於16日獲釋，日媒引述消息人士稱，她與受害者的和解談判已經取得進展。



日本電視台（NNN）16日報道，穿着一身黑衣、容貌略顯憔悴的廣末涼子當地時間上午6時20分左右在警署門口現身。她在媒體面前低頭數秒、鞠躬後，坐上迎接一輛黑色轎車離開警局。

靜岡縣警方此前以涉嫌違反危險駕駛罪，前往廣末涼子位於東京都內的住所進行搜查，而靜岡地檢濱松支部則於同日提出羈押申請。

日本知名女星廣末涼子（日語：広末涼子，Hirosue Ryōko）因涉襲擊一名護士被捕後，於2025年4月16日獲釋並現身警局門口。（NNN截圖）

調查人員此前稱，他們未在其住所搜出任何非法藥物。而在對廣末涼子進行的藥物測試中，也未檢出興奮劑等非法藥物。