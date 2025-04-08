日本女星廣末涼子涉醫院襲擊護士被捕　事務所：暫停藝能活動

日本女星廣末涼子4月8日涉嫌在靜岡縣掛川市一間醫院內襲擊一名護士被捕，其事務所發道歉聲明，宣布暫停藝能活動。



廣末涼子（IG@ryoko_hirosue_official）

警方表示，疑犯8日凌晨0點20分左右，在島田市一家醫院等待治療時，腳踢了一名37歲女護士並抓住對方的手臂，導致護士受傷，警方仍在調查其動機。

日本女星廣末涼子涉嫌襲擊一名護士後被捕，其事務所發聲明道歉。（https://www.rh-official.com/ 網站截圖）

廣末涼子的事務所R.H.在同日較後時間透過網站發聲明，指她駕車到靜岡縣時遇到交通意外，送院後一時陷入驚恐狀態，導致一名醫護人員受傷。

事務所就事件向該名被害人及相關人士衷心致歉，並指事件正在調當中，所以無法透露細節，但她會暫時停止一切藝能活動。

警方指出，疑犯7日下午6點50分乘坐私家車，沿新東名高速公路駛至靜岡縣掛川市時，與與一輛大型拖車碰撞，並因為受傷送院，同行者包括一名疑似是其經理人的男子。

廣末涼子（IG@ryoko_hirosue_official）

現年44歲的廣末涼子被爆與名廚發生不倫關係，遭經紀公司下封殺令，導致她一度無限期停工，廣告代言紛紛下架，外界估計違約金接近2億日圓。她其後宣布獨立，自設事務所冀重新發展，惟再次被負面消息纏身。