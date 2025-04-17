中國更換貿易談判代表　分析指為與美國關稅談判做準備

中美關稅戰僵持不下之際，中國突然更換國際貿易談判代表人選，由常駐世界貿易組織代表李成鋼接替王受文出任這一關鍵職位。分析人士指出，隨着中美貿易緊張局勢持續升級，中國高層試圖通過換將來打破僵局，傳遞出與美國談判做準備的信號。



根據中國人力資源和社會保障部官網周三（4月16日）發布的任免公告，李成鋼被任命為正部長級別的商務部國際貿易談判代表兼副部長，王受文則被免去貿易談判代表、副部長職務。

中國國家發展和改革委員會官網顯示，早在3月31日，李成鋼就以「商務部部領導」身份出席國家發改委召開的企業家座談會。

公開資料顯示，今年58歲的李成鋼是安徽太湖人，畢業於北京大學法律系法學專業本科，此後又到德國漢堡大學法律經濟學專業攻讀碩士，隨後進入外經貿部（商務部前身）條約法律司工作。

此後，李成鋼先後擔任商務部進出口公平貿易局副局長、條約法律司副司長等職，2010年11月任商務部條約法律司司長，2016年12月任商務部部長助理。

2021年2月，李成鋼被任命為中國常駐世貿組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。

圖為2021年7月15日，中國駐世界貿易組織（WTO）代表李成鋼在瑞士日內瓦接受路透社採訪。（Reuters）

李成鋼的前任王受文今年59歲，來自安徽宣城，擁有湖南大學工學學士、對外經濟貿易大學經濟學碩士和北京大學經濟學博士學歷。他曾任商務部進出口公平貿易局副局長、局長、對外貿易司司長、商務部部長助理、副部長等職務。

王受文2018年起擔任商務部國際貿易談判副代表後，多次率團訪美就中美經貿問題進行磋商，2021年升任國際貿易談判代表兼副部長。路透社引述北京外商圈一名消息人士稱，王受文作風強硬，曾在會談中與美國官員起過衝突。

中國商務部國際貿易談判代表、副部長王受文2022年9月27日出席國務院新聞辦公室國務院政策例行吹風會。（商務部）

周三的官方通告中並未披露王受文的去向，但他的名字已從商務部網站的部領導名單移除。

台灣政治大學東亞研究所特聘教授寇健文接受《聯合早報》採訪時分析，李成鋼和王受文的年齡和晉升軌跡相仿，但兩人學科背景和職務歷練差異較大。和工科出身、長期負責貿易事務的王受文相比，專研法律條約的李成鋼在將談判內容落實到協議條文時，能更好地把關。

寇健文研判，更換談判代表人選，釋放出中國正為與美國談判做準備的信號。「不過，若是在（美國總統）特朗普設定的框架下談判，一開始就會落下風。中國希望的應該是雙方各退一步，先由中低階官員磋商，再由兩國領導人碰面完成談判。」

特朗普周二（15日）再次呼籲中國與他接觸，以啟動貿易談判。中國外交部發言人林劍周三回應稱，如果美國真想通過對話談判解決問題，就應放棄極限施壓，停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上對話。

彭博社（Bloomberg）引述知情人士披露，中國同意談判的前提條件，包括管控美國官員對華強硬發言、展現尊重和一致立場、願意解決中國對美國制裁和台灣問題的顧慮等。此外，北京還希望華盛頓任命一名得到總統支持的談判聯絡人，協助準備可供兩國領導人會晤時簽署的協議。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

香頌資本執行董事沈萌受訪時指出，在中美經貿關係持續惡化的局面下，中國高層試圖通過換將來尋求轉換思路、打破僵局的可能。但中美貿易的根本矛盾短期內依然無解。

沈萌認為，李成鋼雖然更精通談判法條，但他和王受文都是技術官僚，無法決定談判走向。「現在的問題不僅是經貿問題，而是政治問題。中美談判代表誰先讓步，都可能在國內受到政治壓力。如果談不出結果，肯定有問題；如果談出來，可能也有問題。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

