WTO下調全球商品貿易預期至負0.2%　稱美國關稅令貿易前景惡化

世界貿易組織（WTO）4月16日發表的最新報告顯示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）實施的關稅政策導致全球貿易前景嚴重惡化。據現行關稅情況，WTO預計2025年全球商品貿易量將下跌0.2%，低於10月「低關稅」情況下預測的成長近3%。



路透社16日報道，WTO在最新發布《全球貿易展望和統計》（Global Trade Outlook and Statistics）中警告，受「對等關稅」和更廣泛的政策不確定性溢出效應影響，全球貿易前景存在嚴重的下行風險。

若特朗普重新全面徵收「對等關稅」，或將導致全球貨物貿易進一步急劇下降1.5%，創2020年以來的最大跌幅。

圖為2025年4月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與薩爾瓦多總統Nayib Bukele會面。（Reuters）

WTO總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，「對等關稅」可能帶來嚴重後果，持續的不確定性可能阻礙全球經濟增長，對世界尤其是最脆弱經濟體帶來嚴重負面影響。

她呼籲世貿成員推動構建公平競爭環境，簡化決策流程，作出相應調整，以更好適應當前現實。

英國媒體2月5日報道，世界貿易組織（World Trade Organization，WTO）表示，中國已就美國對華貨品加徵10%關稅，正式提出申訴。 圖為位於瑞士日內瓦的世貿總部。（X@wto）

伊維拉此前已透露，自己尤其擔心美國和中國「經濟脫鉤」，認為這將導致全球經濟沿著地緣政治界限進一步分裂成兩個集團，或產生深遠的影響。