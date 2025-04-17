韓食品公司在美註冊餃子外觀專利　律師警告中國企業小心侵權

美國專利商標局（USPTO）網站顯示，韓國CJ第一製糖公司（簡稱CJ公司）在美國註冊的餃子（Dumpling）外觀專利，獲得批准。有內地律師提醒，中國企業在美國銷售的餃子若符合專利列明的外貌特徵，可能會構成侵權。



內媒《封面新聞》周三（4月16日）查閱美國專利商標局網站發現，韓國CJ公司在美國申請的餃子外觀專利獲得通過，該餃子外觀專利申請日期為2023年2月24日，生效日期是4月8日，專利保護期限是15年。

申請文件引用的是韓國的專利優先權，即現在韓國申請專利，再到國外申請。而獲批的外觀專利，形狀、包法與一般中國餃子類似。

2025年4月16日，美國專利商標局網站顯示，韓國CJ公司在美國申請的餃子外觀專利獲得通過，申請日期為2023年2月24日，生效日期是4月8日，專利保護期限是15年。（《封面新聞》圖片）

圖為CJ公司旗下餃子品牌「必品閣Bibigo」。（bibigo.com）

青楓（廣州）管理諮詢有限公司市場總監鍾健龍表示：「CJ公司分別在日本、韓國、美國及世界產權組織都註冊了名為『餃子』的外觀專利。」

他亦表示，申請該專利更多地屬於行銷噱頭，實際廣告效應遠超設計的價值：「侵權風險較小，美國專利強調新穎性和創造性，這兩者他都不兼備......只要提供早一年的在先證據，就可以無效掉對方的專利。」

中國東漢至三國時期（約西元前140至220年）庖厨俑，最左邊的是一枚餃子。（四川博物院）

鍾健龍提醒，一旦陷入侵權糾紛，律師費成本可能要數萬美金。「小企業若不想陷入侵權糾紛，最好還是避免使用這類形狀。」