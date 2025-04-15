中韓外交部4月將在首爾進行對話　正式商討黃海中方構築物

中國此前在黃海（韓稱西海）的中韓「暫定措施水域」（PMZ）內設置鋼結構構造物，稱其為「養殖設施」。韓方未經協商就欲前往考察，遭中方制止。韓國政府3月26日又按照對等原則，在該水域設置大型漂浮物。韓媒周二（4月15日）報道，兩國已就4月在首爾進行第3次有關對話達成一致，正在協調談話日期。



韓國《朝鮮日報》引述14日外交消息人士稱，預計兩國外交部長將作為首席代表出席。

中國在黃海「中韓暫定措施水域」搭建的海上構築物。直徑70米，高71米以上。（新華社）

據報道，中方於2024年4月至5月期間放置了構造物。2025年2月26日，韓國政府派出船隻前往調查構築物時遭到中國海警制止，一度對峙2小時，事件引發爭議。

韓國外長趙兌烈3月在東京召開的中韓外長會談中，向中國外交部長王毅提及有關問題。

韓國政府計劃在最新的會議上，向中方具體闡明立場。韓國政府懷疑中國此舉是提前布局，目的是擴大在黃海的影響力。