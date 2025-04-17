白宮發言人穿中國製衣服　華外交官嘲：反華是生意　買華貨是生活

作為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）競選團隊的發言人，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）長期以對華強硬立場著稱，主張減少美國對中國供應鏈的依賴。然而，她在一次會見傳媒時一襲紅裙相當搶眼，事後卻被發現這是中國製造的連身裙。



萊維特1月31日身穿一件紅、黑色連身裙亮相白宮記者會，會後馬上有眼尖網民發現，這件衣服在淘寶有同款，引來萊維特穿淘寶貨疑雲，之後有其他網民為她辯護稱，這是英國品牌Self-Portrait的連衣裙，並非中國貨。

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）2025年1月31日身穿一件紅、黑色連身裙亮相華盛頓白宮記者會。（Getty）

這一話題在網上引發熱議。就連中國駐印尼登巴薩總領事張志昇也加入討論。張志昇14日在網上發文稱：「指責中國是生意。購買中國產品是生活。衣服上漂亮的花邊被一間中國企業職員認出是其產品。」

有網民在下面留言提出質疑，有人說這是馬來西亞品牌，更有人說這件衣服是意大利製造，張志昇之後統一回覆道：「Self-Portrait，英國註冊品牌，馬來西亞華裔設計師設計，中國製造。」更貼上網上截圖予以證明。

記者在淘寶掃描白宮發言人的這張相片，找到同款衣服，有平均400至500元人民幣的，「Self-Portrait旗艦店」更以「白宮發言人同款」作為這件衣服的話題名稱，售價4850人民幣。

「Self-Portrait旗艦店」淘寶客服回覆記者詢問時稱，Self-Portrait總部和設計團隊都在英國，銷往全球的貨品都是產自中國，包括英國總店也是。