特朗普得把口撐美國製造？自家紀念品店多為中國製造仲刻意遮住

美國總統特朗普（Donald Trump）宣布將對中國的關稅提高至145%，將製造帶回美國並讓「MAGA」（讓美國再次偉大）理念實現。



然而，一位內地女網友在紐約第五大道的特朗普大廈（Trump Tower）裏面的特朗普紀念品店發現商品的「中國製造」標籤似乎都被遮住了。

在紐約第五大道的特朗普大廈裏面的紀念品店發現商品的「中國製造」標籤似乎都被遮住了（微博@央視新聞影片截圖）

在紐約第五大道的特朗普大廈裏面的紀念品店發現商品的「中國製造」標籤似乎都被遮住了（微博@央視新聞影片截圖）

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這位女網友在紀念品店查看帽子、杯子、衣服和特朗普公仔的標籤，發現製造地訊息都「剛好」被標籤貼紙覆蓋，疑似刻意遮住「中國製造」。當她想揭開標籤一探究竟時就被店員阻止。該網友還注意到店內「美國製造」的商品，製造地標籤都特別大且明顯。

她最終只找到一個金屬杯底部刻有「中國製造」，以及一組刀叉標示「中國廣東製造」。這段影片在內地網友中引發熱議，許多人評論道，

「掩耳盜鈴嗎？」

「我們可以改寫Made in PRC」

「一個帽子要47美元？到底誰在買。」



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事實上，美國演員Walter Masterson幾年前也曾造訪特朗普大廈，當時他發現店內多數商品都是中國製造，包括印有「讓美國再次偉大」（MAGA）字樣的帽子也不例外，大量中國製造的產品讓網友懷疑特朗普是不是說一套做一套，加上超高售價讓人懷疑是「中國製成本，美國製售價」。

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