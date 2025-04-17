美媒：烏克蘭推中國籍戰俘到鏡頭前或違《人道法》

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）早前指烏軍在前線俘虜2名中國籍公民。兩人周一（4月14日）在基輔面見傳媒，憶述戰爭殘酷與為俄羅斯作戰的經歷，還希望通過換囚程序返回中國。但美媒報道，將戰俘曝光在媒體和鏡頭前的行為，可能違反《國際人道法》。報道又曝光另一中國籍戰俘簽署俄羅斯的兵役合約內容。



美媒報道指，烏克蘭明顯覺得兩名中國籍戰俘提供的事實可以抵消烏方人道聲譽上的損失，但把中國籍戰俘推到鏡頭前的行為，可能違反《國際人道法》。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy，又譯澤倫斯基）周二（8日）表示，烏軍俘虜2名在俄烏戰爭中作戰的中國公民。（FB@澤連斯基）

紅十字國際委員會曾表示，應該保護戰俘不受媒體和公眾好奇心的傷害與侮辱。但烏方大致認為，給他們一個發言的平台比免受這種傷害更有價值。

報道引述另一名被烏方俘虜的中國士兵所展示的俄羅斯徵兵合約：只用俄語寫成，服役期為一年，志願士兵需履行的義務包括「參加戰鬥、在動員期間履行職責……應對緊急情況和戒嚴」，以及參與「維護和恢復國際和平與安全的活動」和制止「俄羅斯聯邦境外的國際恐怖活動」。