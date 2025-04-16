呂特訪烏克蘭晤澤連斯基 重申北約支持堅定不移
撰文：蕭通
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北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）4月15日到訪烏克蘭南部城市敖德薩（Odesa），與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，重申北約對烏克蘭的支持堅定不移。呂特這次訪問前兩天，烏克蘭北部城市蘇梅（Sumy）遭俄羅斯彈道導彈空襲，造成至少35人死亡、逾百人受傷。
呂特表示，與澤連斯基會面時，曾討論美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府分別與俄羅斯和烏克蘭的會談，稱在俄軍新一波暴力攻擊後，料討論並不容易，但北約支持特朗普推動和平的努力。
呂特又稱，「俄羅斯是侵略者，俄羅斯發動了這場戰爭。毫無疑問」。其說法顯然是針對特朗普一再指責，挑起這場戰爭的元兇是澤連斯基。
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澤連斯基表示，兩人會談的主要焦點是加強烏克蘭的防空。他表示，烏克蘭對防空系統和導彈的需求迫切，並提到尋求獲得愛國者系統。他又表示，與美國關於礦產協議的談判進展順利，本週會有進一步會議。
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