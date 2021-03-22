美媒民調發現每4名美國人　有1人目擊或經歷亞裔遭歧視

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-22 12:37

美國亞特蘭大槍擊案發生後，有美國媒體進行全國民調，發現每4名美國人，就有1人曾目擊或經歷亞裔人士遭歧視，顯示在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，歧視亞裔的情況變得嚴重。

圖為3月13日，美國華盛頓唐人街，有反歧視集會人士高舉標語。（Reuters）

《今日美國》（USA Today）與益普索市場研究（Ipsos Poll）在亞特蘭大槍擊案發生後，於3月18日至19日向1,200人進行網上調查，並邀請部分人進行訪問。民調發現每4名美國人，就有1人曾目擊有亞裔人士遭受歧視。

調查還包括詢問受訪者認為新冠肺炎是否自然發生的疫情，及是否要有誰為疫情負上責任。調查發現僅有57%的人認同這是自然發生的疫情，另有43%的人認同有人要為疫情負上責任，當中大部分在自由回答欄上寫上中國。

一名居住亞利桑那州的78歲白人退休客戶服務員接受進一步訪問，稱是中國令疫情擴散。他表示雖不知道這是故意還是意外，但認為中國應把病毒封鎖在國內而非讓病毒傳播世界。

與特朗普政府「中國病毒」論有關

另一名居住威斯康星州、44歲印裔的公司人力資源部職員受認為，是上一屆的特朗普政府（Donald Trump）開始，稱肺炎是「中國病毒」，某程度灌輸讓人們認為病毒源自中國，與中國人有關。

一名居住在馬里蘭州、33歲的白人家庭主婦認同，如此針對亞洲人的情況正在發生。她表示曾聽過自己的9歲兒子告訴她，疫情是中國的錯，是中國人的錯，讓她感到苦惱。

報道引述三藩市州立大學（San Francisco State University）亞裔美國人研究教授張華耀（Russell Jeung）表示，特朗普的「中國病毒」論讓亞洲人被視為疾病的傳播者，並使美國人對亞裔產生恐懼和憤怒，最終引發暴力和死亡。