拜登促國會通過新冠仇恨犯罪法案　譴責針對亞裔暴力行為

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-20 10:18

美國總統拜登（Joe Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）3月19日到佐治亞州亞特蘭大（Atlanta）與當地亞裔領袖會面。拜登呼籲國會迅速通過新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）仇恨犯罪法案，批評針對亞裔的暴力行為。

亞特蘭大附近本周較早前發生連環槍擊案，八人死亡，包括六名亞裔女性。拜登發表一份聲明稱：「雖然我們尚未知道動機，（不過）就像我上周所講，我們對長期困擾我國的性別暴力和反亞裔暴力持續危機，予以最強烈的譴責。」

拜登與副總統賀錦麗到佐治亞州亞特蘭大與當地亞裔領袖會面。期間拜登稱：「不管動機是什麼，我們知道這個：太多亞裔美國人一直在街上走來走去並感到憂慮，」「他們遭受襲擊、指責、騷擾和背黑鍋。他們被口頭攻擊、人身攻擊和被殺。」

圖為3月19日，美國總統拜登（左）及副總統賀錦麗（右）在佐治亞州亞特蘭大埃默里大學會見亞裔領袖後發表講話。（Reuters）

擁有非裔和亞裔血統的賀錦麗在會見亞裔領袖後則說：「對我們任何一個人的傷害都是對我們全部人的傷害」。

二人原定前往亞特蘭大宣傳國會通過1.9萬億美元刺激經濟方案，但16日發生槍擊案後計劃有變。