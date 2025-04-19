特朗普急於促成俄烏停火　彭博：美國擬承認克里米亞屬於俄羅斯

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與國務卿魯比奧（Marco Rubio）4月18日不約而同公開表示，若俄烏和談短期內無法完成，美國或準備放棄斡旋工作。彭博社其後報道，美國正考慮承認俄羅斯對烏克蘭克里米亞地區（Crimea）的控制權，此舉反映特朗普急於促成俄烏停火。



據彭博社的報道，克里米亞自2014年被俄軍入侵，其後舉行公投後遭到俄羅斯正式吞併，國際社會至今並未正式承認該地區屬於俄國。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）過去曾多次堅稱，絕不會將領土拱手相讓給俄羅斯。

圖為CBS旗下一檔在2025年4月11日錄製的採訪節目，澤連斯基在節目中講述俄羅斯襲擊烏克蘭城市的慘狀，呼籲特朗普訪問烏克蘭，以親眼面見這些慘劇。（截圖自YouTube@60minutes）

報道指，若美國在此問題上作出讓步，將會被視為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的重大勝利。他過去一直尋求國際社會承認克里米亞為俄國領土。目前，俄方仍未公開表示接受特朗普提出的全面和平方案。

報道引述知情人士指，該議題尚未有最終定案，白宮、國務院以及熟悉談判的美方官員皆拒絕就此事置評。

美方17日在巴黎向盟友們提出俄烏和平的協議草案，包括停火條件與一旦實現持久停火，即可放寬對俄制裁等內容。

2025年4月19日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普，左）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）。（Reuters）

報道指，草案大致將目前前線形勢「凍結」，現時由俄軍控制的烏克蘭地區將維持現狀，烏克蘭加入北約的構想將被擱置。

據報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、美國務卿魯比歐、特使威特科夫（Steve Witkoff）、國安顧問與來自法、德、英、烏的談判代表皆有出席巴黎會議。

法國總統馬克龍4月17日與美國國務卿魯比奧、白宮中東特使威特科夫會面，討論俄烏停火，旁邊為法國外長巴羅。（Reuters）

報道引述其中一名官員指，美方的提案尚未有最終定稿，歐洲盟國不傾向承認俄方克里米亞的主權。他強調，若俄方未承諾停火，一切將無從談起，且向烏克蘭提供安全保障也是關鍵環節。