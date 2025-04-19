日本官員赴美國就關稅談判　送特朗普中國製「脈脈」錢罌

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（16日）親身與赴美國的日本經濟再生擔當相赤澤亮正會晤，雙方就關稅、軍事支援成本以及貿易公平進行談判。



根據全日本新聞網，在談判結束後，赤澤亮正送給特朗普一款大阪世博會吉祥物「脈脈」造型的金色錢罌，而他則收到一頂特朗普親筆簽名的紅色「MAGA」（讓美國再次偉大）帽子。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（16日）親身與赴美國的日本經濟再生擔當相赤澤亮正會晤。在談判結束後，赤澤亮正送給特朗普一款大阪世博會吉祥物「脈脈」造型的金色錢罌。（電視截圖）

報道指，這個「脈脈」造型的金色錢罌價值8800日圓，是中國製造。

日本官員周三前往美國，與美方就關稅、軍事支援成本以及貿易公平進行談判，美方由包括特朗普、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在內等人與會。

日媒引述政府消息稱，特朗普表達對日美安保條約的不滿，此舉被認為是考慮要增加駐日美軍駐留經費的日方負擔。